eco!Booster TR 060
eco!Booster o 50% większej wydajności powierzchniowej porównaniu do dyszy Power firmy Kärcher. Idealny do delikatnych powierzchni. Nadaje się do urządzeń wysokociśnieniowych na zimną wodę i z podgrzewaniem wody o rozmiarze dyszy 060.
eco!Booster wyróżnia się wydajnością powierzchniową, która jest o 50% wyższa niż w przypadku dyszy Power firmy Kärcher. Zwiększona szerokość strumienia umożliwia zwiększenie wydajności, co prowadzi do niższego zużycia energii i wody. Umożliwia to właściwe czyszczenie delikatnych powierzchni, takich jak otynkowane elewacje lub drewniane ściany. Nadaje się do urządzeń wysokociśnieniowych na zimną wodę i z podgrzewaniem wody (do 85°C) firmy Kärcher, jest kompatybilny z interfejsem EASY!Lock, a jego rozmiar dyszy to 060. Rewolucyjna koncepcja dyszy polega na zasysaniu powietrza w celu kierowania strumieniem wody. Pierwszorzędne efekty czyszczenia osiągane w krótszym czasie to szczególnie ważny argument w obszarach takich jak budownictwo lub czyszczenie pojazdów.
Cechy i zalety
O 50% większa wydajność czyszczenia w porównaniu do strumienia płaskiego
- Dokładne, szybkie i bardziej zrównoważone czyszczenie.
O 50% większa efektywność wykorzystania wody¹⁾
- Oszczędność wody.
O 50% większa efektywność energetyczna¹⁾
- Oszczędność energii.
Bardzo wszechstronny w użyciu
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie (bar)
|maks. 300
|Temperatura (°C)
|maks. 85
|Rozmiar dyszy ( )
|60
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Czyszczenie fasad
- Zastosowania komunalne, na przykład czyszczenie elewacji lub ogrodzeń.
- Czyszczenie pojazdów
- Czyszczenie boksów dla zwierząt w rolnictwie
Części zamienne
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