eco!Booster TR 060

eco!Booster o 50% większej wydajności powierzchniowej porównaniu do dyszy Power firmy Kärcher. Idealny do delikatnych powierzchni. Nadaje się do urządzeń wysokociśnieniowych na zimną wodę i z podgrzewaniem wody o rozmiarze dyszy 060.

eco!Booster wyróżnia się wydajnością powierzchniową, która jest o 50% wyższa niż w przypadku dyszy Power firmy Kärcher. Zwiększona szerokość strumienia umożliwia zwiększenie wydajności, co prowadzi do niższego zużycia energii i wody. Umożliwia to właściwe czyszczenie delikatnych powierzchni, takich jak otynkowane elewacje lub drewniane ściany. Nadaje się do urządzeń wysokociśnieniowych na zimną wodę i z podgrzewaniem wody (do 85°C) firmy Kärcher, jest kompatybilny z interfejsem EASY!Lock, a jego rozmiar dyszy to 060. Rewolucyjna koncepcja dyszy polega na zasysaniu powietrza w celu kierowania strumieniem wody. Pierwszorzędne efekty czyszczenia osiągane w krótszym czasie to szczególnie ważny argument w obszarach takich jak budownictwo lub czyszczenie pojazdów.

Cechy i zalety
O 50% większa wydajność czyszczenia w porównaniu do strumienia płaskiego
  • Dokładne, szybkie i bardziej zrównoważone czyszczenie.
O 50% większa efektywność wykorzystania wody¹⁾
  • Oszczędność wody.
O 50% większa efektywność energetyczna¹⁾
  • Oszczędność energii.
Bardzo wszechstronny w użyciu
Specyfikacja

Dane techniczne

Ciśnienie (bar) maks. 300
Temperatura (°C) maks. 85
Rozmiar dyszy ( ) 60
Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
eco!Booster TR 060
Zastosowania
  • Czyszczenie fasad
  • Zastosowania komunalne, na przykład czyszczenie elewacji lub ogrodzeń.
  • Czyszczenie pojazdów
  • Czyszczenie boksów dla zwierząt w rolnictwie
Części zamienne

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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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