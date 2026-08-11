eco!Booster wyróżnia się wydajnością powierzchniową, która jest o 50% wyższa niż w przypadku dyszy Power firmy Kärcher. Zwiększona szerokość strumienia umożliwia zwiększenie wydajności, co prowadzi do niższego zużycia energii i wody. Umożliwia to właściwe czyszczenie delikatnych powierzchni, takich jak otynkowane elewacje lub drewniane ściany. Nadaje się do urządzeń wysokociśnieniowych na zimną wodę i z podgrzewaniem wody (do 85°C) firmy Kärcher, jest kompatybilny z interfejsem EASY!Lock, a jego rozmiar dyszy to 060. Rewolucyjna koncepcja dyszy polega na zasysaniu powietrza w celu kierowania strumieniem wody. Pierwszorzędne efekty czyszczenia osiągane w krótszym czasie to szczególnie ważny argument w obszarach takich jak budownictwo lub czyszczenie pojazdów.