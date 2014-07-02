Filtr do pomp z zaworem zwrotnym 1", Basic
Filtr Basic z zaworem zwrotnym do połączenia z wężem 1" ciętym z metra.
Filtr Basic z zaworem zwrotnym dla węży 1". Przeznaczony do połączenia z wężem ssącym ciętym z metra do pomp ogrodowych i wysokociśnieniowych pomp do użytku domowego. Zawór zwrotny zapobiega powrotowi wody i skraca czas napełniania. Zestaw zawiera również zacisk węża.
Cechy i zalety
Zawór zwrotny
- Zawór zwrotny zapobiega powrotnemu przepływowi pompowanej wody, skracając czas ponownego zasysania.
Z zaworem zwrotnym i zaciskiem.
- Do indywidualnej konfiguracji zestawu węża ssącego
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rozmiary
|Pasuje do węży 1"
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|40 x 142 x 40
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Do zasysania wody z beczek, zbiorników czy z oczek wodnych.