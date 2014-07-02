Filtr Basic z zaworem zwrotnym dla węży 3/4". Przeznaczony do połączenia z wężem ssącym ciętym z metra do pomp ogrodowych i wysokociśnieniowych pomp do użytku domowego. Zawór zwrotny zapobiega cofaniu wody i skraca czas napełniania. Zestaw zawiera również zacisk węża.