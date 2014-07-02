Filtr do pomp z zaworem zwrotnym 3/4", Basic

Filtr Basic z zaworem zwrotnym do połączenia z wężem 3/4" ciętym z metra.

Filtr Basic z zaworem zwrotnym dla węży 3/4". Przeznaczony do połączenia z wężem ssącym ciętym z metra do pomp ogrodowych i wysokociśnieniowych pomp do użytku domowego. Zawór zwrotny zapobiega cofaniu wody i skraca czas napełniania. Zestaw zawiera również zacisk węża.

Cechy i zalety
Zawór zwrotny
  • Zawór zwrotny zapobiega powrotnemu przepływowi pompowanej wody, skracając czas ponownego zasysania.
Z zaworem zwrotnym i zaciskiem.
  • Do indywidualnej konfiguracji zestawu węża ssącego
Specyfikacja

Dane techniczne

Rozmiary Pasuje do węży 3/4"
Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 40 x 146 x 40
Zastosowania
  • Do zasysania wody z beczek, zbiorników czy z oczek wodnych.