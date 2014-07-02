Filtr do pomp z zaworem zwrotnym, Premium
Filtr Premium z zaworem zwrotnym do połączenia z wężem ciętym z metra.
Wytrzymały, filtr z zaworem zwrotnym Premium (metal / tworzywo) dla węży 3/4" i 1". Przeznaczony do połączenia z wężem ssącym ciętym z metra do pomp ogrodowych i wysokociśnieniowych pomp do użytku domowego. Zawór zwrotny zapobiega powrotowi wody i skraca czas napełniania. Zestaw zawiera również zacisk węża.
Cechy i zalety
Model metalowy/plastikowy
- Wytrzymałe materiały
Zawór zwrotny
- Zawór zwrotny zapobiega powrotnemu przepływowi pompowanej wody, skracając czas ponownego zasysania.
Z zaworem zwrotnym i zaciskiem.
- Do indywidualnej konfiguracji zestawu węża ssącego
Zestaw
- Do węży 3/4" oraz 1"
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rozmiary
|Pasuje do węży 3/4" oraz 1"
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|47 x 140 x 47
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Do zasysania wody z beczek, zbiorników czy z oczek wodnych.