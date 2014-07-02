Filtr do pomp z zaworem zwrotnym, Premium

Filtr Premium z zaworem zwrotnym do połączenia z wężem ciętym z metra.

Wytrzymały, filtr z zaworem zwrotnym Premium (metal / tworzywo) dla węży 3/4" i 1". Przeznaczony do połączenia z wężem ssącym ciętym z metra do pomp ogrodowych i wysokociśnieniowych pomp do użytku domowego. Zawór zwrotny zapobiega powrotowi wody i skraca czas napełniania. Zestaw zawiera również zacisk węża.

Cechy i zalety
Model metalowy/plastikowy
  • Wytrzymałe materiały
Zawór zwrotny
  • Zawór zwrotny zapobiega powrotnemu przepływowi pompowanej wody, skracając czas ponownego zasysania.
Z zaworem zwrotnym i zaciskiem.
  • Do indywidualnej konfiguracji zestawu węża ssącego
Zestaw
  • Do węży 3/4" oraz 1"
Specyfikacja

Dane techniczne

Rozmiary Pasuje do węży 3/4" oraz 1"
Kolor czarny
Waga (kg) 0,3
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 47 x 140 x 47
Zastosowania
  • Do zasysania wody z beczek, zbiorników czy z oczek wodnych.