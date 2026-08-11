Zestaw zawiera dwa wkłady filtra do odkurzacza automatycznego RCV 2. Gdy urządzenie pracuje w trybie odkurzania, wysokiej jakości filtr zapewnia optymalne efekty czyszczenia, odfiltrowując większość pyłów. Dzięki zmywalnym materiałom czyszczenie filtra jest niezwykle łatwe.