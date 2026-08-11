Filtr do RCV 2

Optymalne efekty czyszczenia: zestaw z dwoma wysokiej jakości wkładami filtrującymi do odkurzacza automatycznego RCV 2.

Zestaw zawiera dwa wkłady filtra do odkurzacza automatycznego RCV 2. Gdy urządzenie pracuje w trybie odkurzania, wysokiej jakości filtr zapewnia optymalne efekty czyszczenia, odfiltrowując większość pyłów. Dzięki zmywalnym materiałom czyszczenie filtra jest niezwykle łatwe.

Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 2
Kolor Biała
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 75 x 62 x 8
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne