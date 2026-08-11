Filtr do RCV 2
Optymalne efekty czyszczenia: zestaw z dwoma wysokiej jakości wkładami filtrującymi do odkurzacza automatycznego RCV 2.
Zestaw zawiera dwa wkłady filtra do odkurzacza automatycznego RCV 2. Gdy urządzenie pracuje w trybie odkurzania, wysokiej jakości filtr zapewnia optymalne efekty czyszczenia, odfiltrowując większość pyłów. Dzięki zmywalnym materiałom czyszczenie filtra jest niezwykle łatwe.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|2
|Kolor
|Biała
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|75 x 62 x 8