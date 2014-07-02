Filtr HEPA 12
Mikrofiltr HEPA 12 (EN1822:1998) zatrzymuje roztocza, pyłki, zarodniki grzybów i inne cząsteczki o wielkości powyżej 0,3 μm oczyszczając powietrze w 99,9%.
Pomoc dla alergików oraz doskonałe rozwiązanie dla wszyskich, dla których ważne jest czyste powietrze: wydajny filtr HEPA 12 (EN1822:1998) skutecznie zatrzymuje pyłki, zarodniki grzybów, bakterie i roztocza. Filtr o wysokiej wydajności, gwarantujący skuteczne zatrzymywanie wszystkich alergenów i pyłu. Zapewnia doskonałą czystość. Powietrze wylotowe jest czystsze niż powietrze w pomieszczeniu, 99,9 % cząsteczek większych niż 0,3 µm zostaje zatrzymanych. Doskonałe rozwiązanie dla ludzi o szczególnie wysokich wymaganiach jeśli chodzi o higienę.
Cechy i zalety
Pasuje do odkurzaczy Kärcher VC 6 / VC 6 Premium oraz starych urządzeń VC 6.xxx
Skutecznie filtruje co najmniej 99,5% wszystkich cząstek
Doskonały dla alergików
Zalecenie: wymieniać co najmniej raz w roku
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|140 x 101 x 46
Zastosowania
- Do odkurzania suchych zanieczyszczeń