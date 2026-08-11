Nasz filtr HEPA 13 zatrzymuje drobne cząstki rzędu kilku mikrometrów dzięki imponującemu stopniowi separacji 99,95 procent. Wysoka wydajność filtra oznacza, że praktycznie wszystkie aerozole, wirusy i zarazki są wychwytywane, dzięki czemu nie są uwalniane z powrotem do powietrza otoczenia. Skuteczność filtra HEPA 13 potwierdzona certyfikatem według normy DIN EN 1822:2019. Ponadto filtr spełnia rygorystyczne normy bezpieczeństwa w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych.