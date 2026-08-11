Filtr HEPA 13 do LVS 1/1 Bp i LVS 1/2 Bp
Filtr HEPA 13 zapewniający stopień separacji 99,5% zgodnie z normą DIN EN 1822:2019. Większa wydajność filtra i lepsza jakość powietrza dmuchawy.
Nasz filtr HEPA 13 zatrzymuje drobne cząstki rzędu kilku mikrometrów dzięki imponującemu stopniowi separacji 99,95 procent. Wysoka wydajność filtra oznacza, że praktycznie wszystkie aerozole, wirusy i zarazki są wychwytywane, dzięki czemu nie są uwalniane z powrotem do powietrza otoczenia. Skuteczność filtra HEPA 13 potwierdzona certyfikatem według normy DIN EN 1822:2019. Ponadto filtr spełnia rygorystyczne normy bezpieczeństwa w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Kolor
|Biała
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|72 x 81 x 32
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