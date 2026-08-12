Filtr HEPA

Wysokowydajny filtr HEPA 13 w niezawodny sposób zatrzymuje pyłki, zarodniki grzybów, bakterie i roztocza.

Wysokowydajny filtr HEPA 13 jest wyposażony w wysokiej jakości uszczelnienie. W niezawodny sposób zatrzymuje pyłki, zarodniki grzybów, bakterie i roztocza. Zatrzymywanych jest 99,99% wszystkich cząstek większych niż 0,3 µ.

Cechy i zalety
Pasuje do wszystkich odkurzaczy Kärcher z filtrem wody DS 5500 oraz DS 5600
Niezawodne filtrowanie pyłków alergizujących, zarodników grzybów, bakterii i odchodów roztoczy
Szybsza i łatwiejsza wymiana
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 1
Kolor Biała
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 165 x 112 x 55
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne