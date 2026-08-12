Filtr HEPA
Wysokowydajny filtr HEPA 13 w niezawodny sposób zatrzymuje pyłki, zarodniki grzybów, bakterie i roztocza.
Wysokowydajny filtr HEPA 13 jest wyposażony w wysokiej jakości uszczelnienie. W niezawodny sposób zatrzymuje pyłki, zarodniki grzybów, bakterie i roztocza. Zatrzymywanych jest 99,99% wszystkich cząstek większych niż 0,3 µ.
Cechy i zalety
Pasuje do wszystkich odkurzaczy Kärcher z filtrem wody DS 5500 oraz DS 5600
Niezawodne filtrowanie pyłków alergizujących, zarodników grzybów, bakterii i odchodów roztoczy
Szybsza i łatwiejsza wymiana
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|165 x 112 x 55