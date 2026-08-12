Filtr Hy-Protect
Filtr zapasowy Hy-Protect-Filter WPC 120 stanowi trzeci stopień filtracji w ramach czterostopniowego filtra wody Kärcher WPC 120 UF.
Hy-Protect-Filter WPC 120 skutecznie powstrzymuje bakterie, wirusy, a także mikroplastik o wielkości cząstki > 0,1 µm. Filtr zapasowy stanowi trzeci stopień filtracji w ramach czterostopniowego filtra wody WPC 120 UF od Kärcher.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga bez akcesoriów (kg)
|0,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|71 x 71 x 272
Zastosowania
- Woda pitna