Filtr Hy-Protect

Filtr zapasowy Hy-Protect-Filter WPC 120 stanowi trzeci stopień filtracji w ramach czterostopniowego filtra wody Kärcher WPC 120 UF.

Hy-Protect-Filter WPC 120 skutecznie powstrzymuje bakterie, wirusy, a także mikroplastik o wielkości cząstki > 0,1 µm. Filtr zapasowy stanowi trzeci stopień filtracji w ramach czterostopniowego filtra wody WPC 120 UF od Kärcher.

Specyfikacja

Dane techniczne

Waga bez akcesoriów (kg) 0,4
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 71 x 71 x 272
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Woda pitna