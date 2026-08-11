Filtr o długiej żywotności
Filtr typu cartridge do modeli VC 5 o wysokim stopniu filtracji drobnego pyłu.Kaseta filtra ułatwia jego wyjmowanie i czyszczenie.
Filtr o długim okresie eksploatacji VC 5 w niezawodny sposób filtruje drobny pył. Zlokalizowany w obudowie filtra, którą można z łatwością wyjąć, filtr jest bardzo łatwy w wymianie. W razie potrzeby należy delikatnie stuknąć filtr, aby strzepać z niego pył.
Cechy i zalety
Odpowiedni dla odkurzacza Kärcher VC 5
Niezawodnie filtruje kurz
Może być z łatwością usunięty z kasety na filtr
Łatwy w czyszczeniu
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|98 x 94 x 93
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Do odkurzania suchych zanieczyszczeń