Filtr o długiej żywotności

Filtr typu cartridge do modeli VC 5 o wysokim stopniu filtracji drobnego pyłu.Kaseta filtra ułatwia jego wyjmowanie i czyszczenie.

Filtr o długim okresie eksploatacji VC 5 w niezawodny sposób filtruje drobny pył. Zlokalizowany w obudowie filtra, którą można z łatwością wyjąć, filtr jest bardzo łatwy w wymianie. W razie potrzeby należy delikatnie stuknąć filtr, aby strzepać z niego pył.

Cechy i zalety
Odpowiedni dla odkurzacza Kärcher VC 5
Niezawodnie filtruje kurz
Może być z łatwością usunięty z kasety na filtr
Łatwy w czyszczeniu
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 1
Kolor Biała
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 98 x 94 x 93
Zastosowania
  • Do odkurzania suchych zanieczyszczeń