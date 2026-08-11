Filtr o długim okresie eksploatacji VC 5 w niezawodny sposób filtruje drobny pył. Zlokalizowany w obudowie filtra, którą można z łatwością wyjąć, filtr jest bardzo łatwy w wymianie. W razie potrzeby należy delikatnie stuknąć filtr, aby strzepać z niego pył.