Filtr Post-Protect

Filtr zapasowy Post-Protect-Filter WPC 1 stanowi czwarty stopień filtracji w ramach czterostopniowego filtra wody WPC 120 UF i zapewnia przyjemny smak.

Filtr zapasowy Post-Protect-Filter WPC 1 jest wykonany z ziarnistego węgla aktywnego i dopełnia czterostopniową filtrację zastosowaną w naszym filtrze wody WPC 120 UF, usuwając ostatnie pozostałe zanieczyszczenia i ciała obce, które mają negatywny wpływ na smak. W rezultacie otrzymujemy czystą i świeżą wodę, którą można się delektować.

Specyfikacja

Dane techniczne

Waga bez akcesoriów (kg) 0,6
Waga z opakowaniem (kg) 0,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 71 x 71 x 272
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Woda pitna