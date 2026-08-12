Filtr zapasowy Post-Protect-Filter WPC 1 jest wykonany z ziarnistego węgla aktywnego i dopełnia czterostopniową filtrację zastosowaną w naszym filtrze wody WPC 120 UF, usuwając ostatnie pozostałe zanieczyszczenia i ciała obce, które mają negatywny wpływ na smak. W rezultacie otrzymujemy czystą i świeżą wodę, którą można się delektować.