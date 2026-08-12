Filtr Post-Protect
Filtr zapasowy Post-Protect-Filter WPC 1 stanowi czwarty stopień filtracji w ramach czterostopniowego filtra wody WPC 120 UF i zapewnia przyjemny smak.
Filtr zapasowy Post-Protect-Filter WPC 1 jest wykonany z ziarnistego węgla aktywnego i dopełnia czterostopniową filtrację zastosowaną w naszym filtrze wody WPC 120 UF, usuwając ostatnie pozostałe zanieczyszczenia i ciała obce, które mają negatywny wpływ na smak. W rezultacie otrzymujemy czystą i świeżą wodę, którą można się delektować.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga bez akcesoriów (kg)
|0,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|71 x 71 x 272
Zastosowania
- Woda pitna