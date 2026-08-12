Filtr Pre-Pure
Filtr zapasowy Pre-Pure stanowi pierwszy i drugi stopień filtracji w ramach czterostopniowego filtra wody Kärcher WPC 120 UF.
Filtr zapasowy Pre-Pure jest połączeniem filtra polipropylenowego i filtra z aktywnym węglem, w związku z czym skutecznie usuwa z wody większe cząstki stałe > 5 µm, metale ciężkie, a także chlor. Filtr zapasowy Pre-Pure stanowi pierwszy i drugi stopień w ramach czterostopniowego filtra wody WPC 120 UF od Kärcher.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga bez akcesoriów (kg)
|0,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|71 x 71 x 272
Zastosowania
- Woda pitna