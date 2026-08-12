Filtr Pre-Pure

Filtr zapasowy Pre-Pure stanowi pierwszy i drugi stopień filtracji w ramach czterostopniowego filtra wody Kärcher WPC 120 UF.

Filtr zapasowy Pre-Pure jest połączeniem filtra polipropylenowego i filtra z aktywnym węglem, w związku z czym skutecznie usuwa z wody większe cząstki stałe > 5 µm, metale ciężkie, a także chlor. Filtr zapasowy Pre-Pure stanowi pierwszy i drugi stopień w ramach czterostopniowego filtra wody WPC 120 UF od Kärcher.

Specyfikacja

Dane techniczne

Waga bez akcesoriów (kg) 0,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 71 x 71 x 272
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Woda pitna