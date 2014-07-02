Filtr wstępny do pomp, duży

Filtr wody chroni pompy ogrodowe i wysokociśnieniowe przed cząstkami zanieczyszczeń i piaskiem.

Filtr wody do wszystkich standardowych pomp ogrodowych i wysokociśnieniowych pomp do użytku domowego - doskonały do pomp bez wbudowanego filtra, o wydatku tłoczenia do 6000 l/h. Filtr dobrze chroni pompy przed cząstkami zanieczyszczeń oraz piaskiem zwiększając żywotność. Możliwość wyciągnięcia i czyszczenia. Wielkość oczek 250 μm (0.25 mm). Filtr przeznaczony do wszystkich wyżej wymienionych pomp z przyłączem 1" (33.3 mm).

Cechy i zalety
Demontowalny filtr
  • Filtr może być czyszczony pod bieżącą wodą i ponownie używany.
Filtr wstępny, duży
  • Do pomp z przepływem wody do 6000 l/h
Filtr wstępny
  • Dodatkowa ochrona pompy przed grubymi zanieczyszczeniami i piaskiem
Specyfikacja

Dane techniczne

Rozmiary Rozmiar oczek siatki do 6000 l/h: 250 μm (0,25 mm)
Wielkość oczek (mm) 0,25
Kolor czarny
Waga (kg) 1,2
Waga z opakowaniem (kg) 1,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 122 x 189 x 314
Zastosowania
  • Chroni pompę zanurzeniową przed grubymi cząstkami zanieczyszczeń.
Części zamienne

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