Filtr wody do wszystkich standardowych pomp ogrodowych i wysokociśnieniowych pomp do użytku domowego - doskonały do pomp bez wbudowanego filtra, o wydatku tłoczenia do 6000 l/h. Filtr dobrze chroni pompy przed cząstkami zanieczyszczeń oraz piaskiem zwiększając żywotność. Możliwość wyciągnięcia i czyszczenia. Wielkość oczek 250 μm (0.25 mm). Filtr przeznaczony do wszystkich wyżej wymienionych pomp z przyłączem 1" (33.3 mm).