Filtr wstępny pompy pasuje do wszystkich popularnych pomp ogrodowych, elektronicznych pomp wspomagających oraz pomp domowych z przyłączem gwintowanym G1 (33,3 mm) — szczególnie do urządzeń bez zintegrowanych filtrów o prędkości przepływu do 6 000 l/h. Filtr wstępny skutecznie chroni pompę przed dużymi cząstkami brudu lub piaskiem, przedłużając w ten sposób jej okres eksploatacji. Wkład filtrujący można wyjąć do czyszczenia. Rozmiar oczka siatki filtra dokładnego oczyszczania to 250 µm (0,25 mm). Promieniowe rozwiązanie uszczelniające PerfectConnect zapewniane przez akcesoria BP zapewnia wyjątkowo łatwy montaż i wysoce niezawodne uszczelnienie, które gwarantuje bezproblemowe działanie pompy.