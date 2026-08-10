Filtr wstępny do pomp, duży PerfectConnect
Filtr wstępny przeznaczony do wszystkich pomp bez filtra wstępnego w standardzie. Chroni urządzenie przed obecnymi w wodzie zanieczyszczeniami. Zmywalny. Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1" (33,3 mm).
Filtr wstępny pompy pasuje do wszystkich popularnych pomp ogrodowych, elektronicznych pomp wspomagających oraz pomp domowych z przyłączem gwintowanym G1 (33,3 mm) — szczególnie do urządzeń bez zintegrowanych filtrów o prędkości przepływu do 6 000 l/h. Filtr wstępny skutecznie chroni pompę przed dużymi cząstkami brudu lub piaskiem, przedłużając w ten sposób jej okres eksploatacji. Wkład filtrujący można wyjąć do czyszczenia. Rozmiar oczka siatki filtra dokładnego oczyszczania to 250 µm (0,25 mm). Promieniowe rozwiązanie uszczelniające PerfectConnect zapewniane przez akcesoria BP zapewnia wyjątkowo łatwy montaż i wysoce niezawodne uszczelnienie, które gwarantuje bezproblemowe działanie pompy.
Cechy i zalety
Demontowalny filtr
- Filtr może być czyszczony pod bieżącą wodą i ponownie używany.
Filtr wstępny, duży
- Dla pomp z maksymalną wydajnością tłoczenia do 6000 l/h.
Filtr wstępny
- Dodatkowe zabezpieczenie pompy przez brudem i piaskiem.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rozmiary
|Rozmiar oczek siatki do 6000 l/h: 250 μm (0,25 mm)
|Ciśnienie (bar)
|8
|Wielkość oczek (mm)
|0,25
|Średnica gwintu
|G1
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|1,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|120 x 220 x 316
Wyposażenie
- Akcesorium z linii Kärcher PerfectConnect
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Chroni pompę zanurzeniową przed grubymi cząstkami zanieczyszczeń.