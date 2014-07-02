Filtr wstępny do pomp, mały
Filtr wody chroni pompy ogrodowe i wysokociśnieniowe przed cząstkami zanieczyszczeń i piaskiem.
Filtr wody do wszystkich standardowych pomp ogrodowych i wysokociśnieniowych pomp do użytku domowego - doskonały do pomp bez wbudowanego filtra, o wydatku tłoczenia do 3000 l/h. Filtr dobrze chroni pompy przed cząstkami zanieczyszczeń oraz piaskiem zwiększając żywotność. Możliwość wyciągnięcia i czyszczenia. Wielkość oczek 250 μm (0.25 mm). Filtr przeznaczony do wszystkich wyżej wymienionych pomp z przyłączem 1" (33.3 mm).
Cechy i zalety
Demontowalny filtr
- Filtr może być czyszczony pod bieżącą wodą i ponownie używany.
Filtr wstępny, mały
- Do pomp z przepływem wody do 4000 l/h
Filtr wstępny
- Dodatkowa ochrona pompy przed grubymi zanieczyszczeniami i piaskiem
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rozmiary
|Rozmiar oczek siatki do 4000 l/h: 250 μm (0,25 mm)
|Wielkość oczek (mm)
|0,25
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|122 x 189 x 194
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Chroni pompę zanurzeniową przed grubymi cząstkami zanieczyszczeń.
Części zamienne
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