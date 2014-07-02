Filtr wstępny do pomp zanurzeniowych, duży
Zdejmowany filtr ze stali szlachetnej chroni wirnik pompy przed zablokowaniem zapewniając niezawodną pracę
Zdejmowany filtr ze stali szlachetnej chroni wirnik pompy przed zablokowaniem przez większe zanieczyszczenia, zapewniając niezawodną pracę. Dostępny do pomp zanurzeniowych: SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000 oraz SCP 16000
Cechy i zalety
Wyjmowany filtr wstępny ze stali szlachetnej
- Wymienny filtr wstępny, który można z łatwością montować na pompie. Chroni wirnik pompy przed zablokowaniem wynikającym z gałęzi lub cząstek brudu i zwiększa jej niezawodność operacyjną.
Filtr wstępny do pomp zanurzeniowych, duży
- Do pomp Kärcher SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000 oraz SCP 16000
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|210 x 210 x 70
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Chroni pompę zanurzeniową przed grubymi cząstkami zanieczyszczeń.