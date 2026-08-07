Filtr wstępny do pomp zanurzeniowych, mały
Chroni pompę zanurzeniową, poprawiając jej niezawodność operacyjną: solidny i łatwy w montażu filtr do pomp zanurzeniowych z zasysaniem płaskim/do wody brudnej, modele od SP 1 do SP 5.
Solidny filtr wstępny można zamontować na pompie zanurzeniowej opcjonalnie. Zastosowanie filtra wstępnego jest szczególnie zalecane w przypadku używania pompy w bardzo zanieczyszczonej wodzie, np. podczas wykopów lub w obszarach dotkniętych powodzią. Filtr może służyć do zapobiegania przedostaniu się dużych cząstek brudu do pompy. Chroni to wirnik pompy i zapobiega jej zablokowaniu przez gałęzie lub cząstki brudu — poprawiając jej niezawodność operacyjną. Filtr wstępny pompy nadaje się do pomp zanurzeniowych z zasysaniem płaskim/do brudnej wody, modele od SP 1 do SP 5, a szerokość oczka siatki to około 5 milimetrów.
Cechy i zalety
Solidny filtr wstępny
- Chroni wirnik pompy przed zablokowaniem wynikającym z gałęzi lub cząstek brudu i zwiększa jej niezawodność operacyjną.
System click
- Łatwy i szybki w montażu na pompie zanurzeniowej.
Szerokość siatki 5 mm
- Przepływ nie jest zmniejszony, ale niezawodność operacyjna jest większa.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość oczek (mm)
|5
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|177 x 179 x 53
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Chroni pompę zanurzeniową przed grubymi cząstkami zanieczyszczeń.