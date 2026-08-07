Solidny filtr wstępny można zamontować na pompie zanurzeniowej opcjonalnie. Zastosowanie filtra wstępnego jest szczególnie zalecane w przypadku używania pompy w bardzo zanieczyszczonej wodzie, np. podczas wykopów lub w obszarach dotkniętych powodzią. Filtr może służyć do zapobiegania przedostaniu się dużych cząstek brudu do pompy. Chroni to wirnik pompy i zapobiega jej zablokowaniu przez gałęzie lub cząstki brudu — poprawiając jej niezawodność operacyjną. Filtr wstępny pompy nadaje się do pomp zanurzeniowych z zasysaniem płaskim/do brudnej wody, modele od SP 1 do SP 5, a szerokość oczka siatki to około 5 milimetrów.