Filtr EPA, który oprócz szorowarki BR 45/22 zasilić może także odkurzacz piorący DS 6 firmy Kärcher, niezawodnie chroni użytkownika przed drobnymi cząstkami unoszącymi się w powietrzu, takimi jak cząstki pyłu lub alergeny ze skondensowanego wilgotnego powietrza, skutecznie je zatrzymując. W przypadku korzystania z odkurzaczy piorących działa również jako filtr ochronny silnika i zapobiega przedostawaniu się szkodliwej wilgoci do silnika urządzenia. Dzięki miękkiej gumowej krawędzi filtr można bez wysiłku rozłożyć i opłukać pod bieżącą wodą.