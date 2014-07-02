Filtr zabezpieczający silnik
Nadający się do mycia filtr EPA do szorowarki BR 45/22 i odkurzacza piorącego DS 6 firmy Kärcher. Przechwytuje drobne cząstki pyłu i alergeny z gęstego i wilgotnego powietrza.
Filtr EPA, który oprócz szorowarki BR 45/22 zasilić może także odkurzacz piorący DS 6 firmy Kärcher, niezawodnie chroni użytkownika przed drobnymi cząstkami unoszącymi się w powietrzu, takimi jak cząstki pyłu lub alergeny ze skondensowanego wilgotnego powietrza, skutecznie je zatrzymując. W przypadku korzystania z odkurzaczy piorących działa również jako filtr ochronny silnika i zapobiega przedostawaniu się szkodliwej wilgoci do silnika urządzenia. Dzięki miękkiej gumowej krawędzi filtr można bez wysiłku rozłożyć i opłukać pod bieżącą wodą.
Cechy i zalety
Mogą być prane w pralce
- Trwały, do wielokrotnego użytku
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|195 x 97 x 34