Filtr zabezpieczający silnik

Nadający się do mycia filtr EPA do szorowarki BR 45/22 i odkurzacza piorącego DS 6 firmy Kärcher. Przechwytuje drobne cząstki pyłu i alergeny z gęstego i wilgotnego powietrza.

Filtr EPA, który oprócz szorowarki BR 45/22 zasilić może także odkurzacz piorący DS 6 firmy Kärcher, niezawodnie chroni użytkownika przed drobnymi cząstkami unoszącymi się w powietrzu, takimi jak cząstki pyłu lub alergeny ze skondensowanego wilgotnego powietrza, skutecznie je zatrzymując. W przypadku korzystania z odkurzaczy piorących działa również jako filtr ochronny silnika i zapobiega przedostawaniu się szkodliwej wilgoci do silnika urządzenia. Dzięki miękkiej gumowej krawędzi filtr można bez wysiłku rozłożyć i opłukać pod bieżącą wodą.

Cechy i zalety
Mogą być prane w pralce
  • Trwały, do wielokrotnego użytku
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 1
Kolor Biała
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 195 x 97 x 34
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne