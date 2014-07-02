Wyjątkowo wytrzymałe fizelinowe torebki filtracyjne zapewniające wydajne zatrzymywanie zanieczyszczeń. Zatrzymują do trzech razy więcej zanieczyszczeń niż tradycyjne torebki filtracyjne. Praktyczny system zamknięcia z klapą umożliwia higieniczną wymianę. Przeznaczone do odkurzaczy VC 6100, VC 6200 oraz VC 6300.