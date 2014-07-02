Fizelinowe torebki filtracyjne, 5 szt.
Wyjątkowo wytrzymałe fizelinowe torebki filtracyjne zapewniające wydajne zatrzymywanie zanieczyszczeń. Praktyczny system zamknięcia umożliwia higieniczną wymianę.
Wyjątkowo wytrzymałe fizelinowe torebki filtracyjne zapewniające wydajne zatrzymywanie zanieczyszczeń. Zatrzymują do trzech razy więcej zanieczyszczeń niż tradycyjne torebki filtracyjne. Praktyczny system zamknięcia z klapą umożliwia higieniczną wymianę. Przeznaczone do odkurzaczy VC 6100, VC 6200 oraz VC 6300.
Cechy i zalety
Wysokiej jakości materiał fizelinowy
- Skutecznie zbiera brud.
- Wysoka odporność na rozdarcie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|5
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|200 x 150 x 10