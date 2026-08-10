Fizelinowy worek filtracyjny, renowacyjny, KFI 489
Specjalny fizelinowy worek filtracyjny zapewnia długotrwałą moc ssania podczas odkurzania drobnego pyłu w trakcie remontów i pracy z elektronarzędziami. Odpowiedni do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher.
Specjalne fizelinowe worki filtracyjne renowacyjne KFI 489 są idealne do odkurzania suchych i wilgotnych zanieczyszczeń, a także do odkurzania drobnego pyłu powstającego podczas prac remontowych i pracy z elektronarzędziami. Pięciowarstwowy, niezwykle odporny na rozdarcia materiał fizelinowy z filtrem wstępnym zapewnia, że powierzchnia filtra nie zatyka się, gwarantując tym samym długotrwałą moc ssania i optymalną filtrację pyłu podczas użytkowania. Pasuje do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden WD 4–6, KWD 4–6 i MV 4–6. Zakres dostawy: 4 opakowania.
Cechy i zalety
Pięciowarstwowy materiał fizelinowy z filtrem wstępnym
- Zapewnia długotrwałą moc ssania i optymalną filtrację pyłu podczas użytkowania.
- Do nieprzerwanej pracy.
- Wyjątkowo odporny na rozdarcia, idealny do intensywnego użytkowania.
Pasuje do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|4
|Kolor
|szary
|Waga (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|265 x 185 x 68
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Do warsztatu majsterkowicza i prac remontowych z dużą ilością pyłów.
- Do odkurzania suchych zanieczyszczeń
- Mokry brud
- Warsztat
- Prace remontowe