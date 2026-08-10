Specjalne fizelinowe worki filtracyjne renowacyjne KFI 489 są idealne do odkurzania suchych i wilgotnych zanieczyszczeń, a także do odkurzania drobnego pyłu powstającego podczas prac remontowych i pracy z elektronarzędziami. Pięciowarstwowy, niezwykle odporny na rozdarcia materiał fizelinowy z filtrem wstępnym zapewnia, że powierzchnia filtra nie zatyka się, gwarantując tym samym długotrwałą moc ssania i optymalną filtrację pyłu podczas użytkowania. Pasuje do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden WD 4–6, KWD 4–6 i MV 4–6. Zakres dostawy: 4 opakowania.