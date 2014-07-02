FR 30

Nawet 10-krotnie większa powierzchnia czyszczenia w porównaniu z konwencjonalnymi strumieniami wysokociśnieniowymi. Plastikowa obudowa do optymalnego manewrowania, podwójne łożysko ceramiczne do długich czasów pracy, elastyczne złącze do ergonomicznej obsługi i zintegrowana pozycja parkowania. Zestaw dyszy odpowiedni do urządzenia należy zamówić oddzielnie.

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica (mm) 300
Gwint przyłącza M 18
Waga z opakowaniem (kg) 2,3
Akcesoria
Części zamienne

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