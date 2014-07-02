FR 30
Nawet 10-krotnie większa powierzchnia czyszczenia w porównaniu z konwencjonalnymi strumieniami wysokociśnieniowymi. Plastikowa obudowa do optymalnego manewrowania, podwójne łożysko ceramiczne do długich czasów pracy, elastyczne złącze do ergonomicznej obsługi i zintegrowana pozycja parkowania. Zestaw dyszy odpowiedni do urządzenia należy zamówić oddzielnie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica (mm)
|300
|Gwint przyłącza
|M 18
|Waga z opakowaniem (kg)
|2,3
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