FR TR 30 Classic

Wytrzymała klasyczna myjka do powierzchni o średnicy 300 mm z zestawem dysz (2 × rozmiar 018; inne można zamówić osobno).

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica ( ) 300
Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 1,3
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