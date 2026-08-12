FRV 50 ME
Dzięki automatycznemu odsysaniu brudnej wody myjka FRV 50 Me ze stali nierdzewnej sprawia, że czyszczenie powierzchni jest wydajniejsze zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Czyszczenie gorącą wodą o temperaturze do 85 °C. Myjka FRV 50 Me zawiera odporny na wysokie temperatury wąż ssący o długości 7,5 m wykonany z poliuretanu. Do dodatkowych zalet należą niepozostawiające śladów rolki sterujące i podwójne łożysko ceramiczne. Zestaw dyszy odpowiedni do urządzenia należy zamówić oddzielnie. Maks. 250 barów / 1 300 l/h / 85 °C.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Gwint przyłącza
|M22 x 1,5
|Kolor
|srebrny
|Waga z opakowaniem (kg)
|17,5
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