FRV 50 ME

Dzięki automatycznemu odsysaniu brudnej wody myjka FRV 50 Me ze stali nierdzewnej sprawia, że czyszczenie powierzchni jest wydajniejsze zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Czyszczenie gorącą wodą o temperaturze do 85 °C. Myjka FRV 50 Me zawiera odporny na wysokie temperatury wąż ssący o długości 7,5 m wykonany z poliuretanu. Do dodatkowych zalet należą niepozostawiające śladów rolki sterujące i podwójne łożysko ceramiczne. Zestaw dyszy odpowiedni do urządzenia należy zamówić oddzielnie. Maks. 250 barów / 1 300 l/h / 85 °C.