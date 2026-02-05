G 120 Q FULL CONTROL
Wysokociśnieniowy pistolet G 120 Q Full Control do urządzeń Kärcher K 3 Full Control wyświetla różne poziomy ciśnienia i tryb detergentu. System Quick Connect.
Dzięki wyświetlaczowi ustawień ciśnienia oraz trybu detergentu, który zapewnia czytelność w każdych warunkach pogodowych, pistolet wysokociśnieniowy Kärcher G 120 Q Full Control zapewnia znacznie większą kontrolę podczas czyszczenia. Ustawienia poziomu ciśnienia SOFT (SŁABY), MEDIUM (ŚREDNI) i HARD (SILNY) oraz trybu detergentu można łatwo regulować poprzez obracanie lancy spryskującej Vario Power. Pistolet spryskujący wyposażony w adapter Quick Connect pasuje do myjek ciśnieniowych Kärcher K 3 Full Control.
Cechy i zalety
Pistolet zamienny Power Control i Full Control do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher klasy K 3.
- Łatwa wymiana pistoletu spryskującego
Czytelny manualny wyświetlacz do ustawień ciśnienia i trybu detergentu
- Ciśnienie zawsze odpowiednie do rodzaju czyszczonej powierzchni.
Adapter Quick Connect
- Szybkozłącze ułatwia podłączanie pistoletu i węża wysokociśnieniowego.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|432 x 42 x 216