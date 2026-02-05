Dzięki wyświetlaczowi ustawień ciśnienia oraz trybu detergentu, który zapewnia czytelność w każdych warunkach pogodowych, pistolet wysokociśnieniowy Kärcher G 120 Q Full Control zapewnia znacznie większą kontrolę podczas czyszczenia. Ustawienia poziomu ciśnienia SOFT (SŁABY), MEDIUM (ŚREDNI) i HARD (SILNY) oraz trybu detergentu można łatwo regulować poprzez obracanie lancy spryskującej Vario Power. Pistolet spryskujący wyposażony w adapter Quick Connect pasuje do myjek ciśnieniowych Kärcher K 3 Full Control.