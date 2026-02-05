G 120 Q FULL CONTROL

Wysokociśnieniowy pistolet G 120 Q Full Control do urządzeń Kärcher K 3 Full Control wyświetla różne poziomy ciśnienia i tryb detergentu. System Quick Connect.

Dzięki wyświetlaczowi ustawień ciśnienia oraz trybu detergentu, który zapewnia czytelność w każdych warunkach pogodowych, pistolet wysokociśnieniowy Kärcher G 120 Q Full Control zapewnia znacznie większą kontrolę podczas czyszczenia. Ustawienia poziomu ciśnienia SOFT (SŁABY), MEDIUM (ŚREDNI) i HARD (SILNY) oraz trybu detergentu można łatwo regulować poprzez obracanie lancy spryskującej Vario Power. Pistolet spryskujący wyposażony w adapter Quick Connect pasuje do myjek ciśnieniowych Kärcher K 3 Full Control.

Cechy i zalety
Pistolet zamienny Power Control i Full Control do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher klasy K 3.
  • Łatwa wymiana pistoletu spryskującego
Czytelny manualny wyświetlacz do ustawień ciśnienia i trybu detergentu
  • Ciśnienie zawsze odpowiednie do rodzaju czyszczonej powierzchni.
Adapter Quick Connect
  • Szybkozłącze ułatwia podłączanie pistoletu i węża wysokociśnieniowego.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,4
Waga z opakowaniem (kg) 0,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 432 x 42 x 216