Pistolet wysokociśnieniowy, który daje więcej kontroli podczas czyszczenia. Wyposażony w wyświetlacz do pokazywania ustawień ciśnienia i trybu detergentu, a także adapter Quick Connect. Poprzez przekręcenie lancy spryskującej Vario Power poziomy ciśnienia można ustawić na HARD (SILNY), MEDIUM (ŚREDNI) lub SOFT (SŁABY) lub na tryb detergentu. Wyświetlacz LED jest czytelny we wszystkich warunkach pogodowych. Pistolet spryskujący pasuje do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher Full Control od K 4 do K 5.