G 145 Q FC PISTOLET Quick Connect & FULL CONTROL
Pistolet zamienny Power Full Control ze złączem Quick Connect i wyświetlaczem LED. Do urządzeń wysokociśnieniowych K 4 - K 5 z linii Full Control.
Pistolet wysokociśnieniowy, który daje więcej kontroli podczas czyszczenia. Wyposażony w wyświetlacz do pokazywania ustawień ciśnienia i trybu detergentu, a także adapter Quick Connect. Poprzez przekręcenie lancy spryskującej Vario Power poziomy ciśnienia można ustawić na HARD (SILNY), MEDIUM (ŚREDNI) lub SOFT (SŁABY) lub na tryb detergentu. Wyświetlacz LED jest czytelny we wszystkich warunkach pogodowych. Pistolet spryskujący pasuje do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher Full Control od K 4 do K 5.
Cechy i zalety
Pistolet zamienny Power Control i Full Control do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher klasy K 4 do K 5.
- Łatwa wymiana pistoletu spryskującego
Wyświetlacz LED pokazuący wybrany tryb czyszczenia.
- Ciśnienie zawsze odpowiednie do rodzaju czyszczonej powierzchni.
Adapter Quick Connect
- Szybkozłącze ułatwia podłączanie pistoletu i węża wysokociśnieniowego.
Złącze bagnetowe
- Możliwość podłączenia wszystkich akcesoriów Kärcher.
Aplikacja środka czyszczącego pod niskim ciśnieniem
- Wygodne aplikowanie środka czyszczącego.
Bezpieczna blokada
- Blokada spustu pistoletu spryskującego.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|552 x 43 x 223
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Power Control Home Wood
- K 4 Power Control Stairs
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home & Brush Anniversary Edition
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car & Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Splash Guard
- K 5 Full Control Stairs
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex WSK
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home & Brush AE
- K 5 Power Control Home Flex Wood
- K 5 Power Control WSK
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Suction
- K 5 Premium Power Control Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home