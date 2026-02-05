G 145 Q FC PISTOLET Quick Connect & FULL CONTROL

Pistolet zamienny Power Full Control ze złączem Quick Connect i wyświetlaczem LED. Do urządzeń wysokociśnieniowych K 4 - K 5 z linii Full Control.

Pistolet wysokociśnieniowy, który daje więcej kontroli podczas czyszczenia. Wyposażony w wyświetlacz do pokazywania ustawień ciśnienia i trybu detergentu, a także adapter Quick Connect. Poprzez przekręcenie lancy spryskującej Vario Power poziomy ciśnienia można ustawić na HARD (SILNY), MEDIUM (ŚREDNI) lub SOFT (SŁABY) lub na tryb detergentu. Wyświetlacz LED jest czytelny we wszystkich warunkach pogodowych. Pistolet spryskujący pasuje do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher Full Control od K 4 do K 5.

Cechy i zalety
Pistolet zamienny Power Control i Full Control do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher klasy K 4 do K 5.
  • Łatwa wymiana pistoletu spryskującego
Wyświetlacz LED pokazuący wybrany tryb czyszczenia.
  • Ciśnienie zawsze odpowiednie do rodzaju czyszczonej powierzchni.
Adapter Quick Connect
  • Szybkozłącze ułatwia podłączanie pistoletu i węża wysokociśnieniowego.
Złącze bagnetowe
  • Możliwość podłączenia wszystkich akcesoriów Kärcher.
Aplikacja środka czyszczącego pod niskim ciśnieniem
  • Wygodne aplikowanie środka czyszczącego.
Bezpieczna blokada
  • Blokada spustu pistoletu spryskującego.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,6
Waga z opakowaniem (kg) 0,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 552 x 43 x 223
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne