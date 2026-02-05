G 160 Q

Pistolety wysokociśnieniowe do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher Power Control oraz Full Control w klasach od K 4 do K 5. Pokazuje różne poziomy ciśnienia i tryb detergentu na wyświetlaczu.

Poziomy ciśnienia SOFT (SŁABY), MEDIUM (ŚREDNI) i HARD (SILNY) oraz tryb detergentu, które ustawia się przez obracanie lancy spryskującej Vario Power, są od razu widoczne na wyświetlaczu pistoletu wysokociśnieniowego. Dzięki temu użytkownik wie, który tryb jest aktywny. Wyświetlacz jest łatwy do odczytania we wszystkich warunkach pogodowych i zapewnia większą kontrolę i bezpieczeństwo podczas czyszczenia. Dzięki adapterowi Quick Connect pistolet spustowy nadaje się do wszystkich urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher Power Control oraz Full Control w klasach od K 4 do K 5.

Cechy i zalety
Pistolet zamienny Power Control i Full Control do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher klasy K 4 do K 5.
  • Łatwa wymiana pistoletu spryskującego
Czytelny manualny wyświetlacz do ustawień ciśnienia i trybu detergentu
  • Ciśnienie zawsze odpowiednie do rodzaju czyszczonej powierzchni.
Adapter Quick Connect
  • Szybkozłącze ułatwia podłączanie pistoletu i węża wysokociśnieniowego.
Złącze bagnetowe
  • Możliwość podłączenia wszystkich akcesoriów Kärcher.
Aplikacja środka czyszczącego pod niskim ciśnieniem
  • Wygodne aplikowanie środka czyszczącego.
Bezpieczna blokada
  • Blokada spustu pistoletu spryskującego.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 552 x 43 x 222

Wideo

Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne