Poziomy ciśnienia SOFT (SŁABY), MEDIUM (ŚREDNI) i HARD (SILNY) oraz tryb detergentu, które ustawia się przez obracanie lancy spryskującej Vario Power, są od razu widoczne na wyświetlaczu pistoletu wysokociśnieniowego. Dzięki temu użytkownik wie, który tryb jest aktywny. Wyświetlacz jest łatwy do odczytania we wszystkich warunkach pogodowych i zapewnia większą kontrolę i bezpieczeństwo podczas czyszczenia. Dzięki adapterowi Quick Connect pistolet spustowy nadaje się do wszystkich urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher Power Control oraz Full Control w klasach od K 4 do K 5.