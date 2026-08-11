Higieniczny filtr HEPA
Filtr HEPA (EN 1822:1998) niezawodnie filtruje nawet bardzo drobne cząsteczki, pyłki i alergeny. Zaleca się wymianę filtra raz do roku.
Filtr higieniczny HEPA (EN 1822:1998) w niezawodny sposób filtruje najdrobniejsze zanieczyszczenia, takie jak pyłek kwiatowy lub inne alergeny. Dlatego istotne jest, aby powietrze wylotowe odkurzacza było czystsze niż powietrze w obszarze, w którym przebywa użytkownik. Zalecamy wymianę filtra raz w roku.
Cechy i zalety
Odpowiedni dla odkurzacza Kärcher VC 5
Skutecznie filtruje nawet bardzo drobne cząsteczki, pyłki i alergeny
Powietrze wylotowe jest znacznie czystsze od powietrza w odkurzanym pomieszczeniu
Zaleca się wymianę filtra raz w roku
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Kolor
|czarny
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|85 x 75 x 46
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Do odkurzania suchych zanieczyszczeń