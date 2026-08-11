Filtr higieniczny HEPA (EN 1822:1998) w niezawodny sposób filtruje najdrobniejsze zanieczyszczenia, takie jak pyłek kwiatowy lub inne alergeny. Dlatego istotne jest, aby powietrze wylotowe odkurzacza było czystsze niż powietrze w obszarze, w którym przebywa użytkownik. Zalecamy wymianę filtra raz w roku.