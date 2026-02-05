Household kit
Poręczny zestaw akcesoriów do przełączania między ssawkę podłogową do pracy na sucho i ssawką do tapicerki. Nadaje się do wszystkich odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden oraz urządzeń ekstrakcyjnych.
Dzięki przełączanej ssawce podłogowej do pracy na sucho i ssawce do tapicerki zestaw do użytku domowego zawiera idealne akcesoria do wielu typowych zadań związanych ze sprzątaniem w domu. Ssawkę podłogową przełącza się za pomocą przełącznika nożnego, dzięki czemu nadaje się zarówno do wykładzin, jak i posadzek twardych, a praktyczna ssawka do tapicerki z dwoma zbierakami włosów jest idealna do delikatnego odkurzania tapicerki.
Cechy i zalety
Przełączana ssawka podłogowa
- Zawiera ergonomiczny przełącznik nożny do szybkiego i łatwego dostosowania ssawki podłogowej do różnych pokryć podłogowych (np. dywan lub laminat/parkiet).
- Symbole dla dywanów i posadzek twardych, znane z odkurzaczy do pracy na sucho, bardzo ułatwiają wybór odpowiedniego ustawienia.
Zawiera klips parkingowy (do użytku tylko z odkurzaczami WD)
- W razie potrzeby można przymocować do ssawki podłogowej.
- Do szybkiego i łatwego odstawiania rury ssącej i ssawki podczas przerw w pracy.
Ssawka do tapicerki z dwoma zbierakami włosów
- Do delikatnego i dokładnego czyszczenia tapicerki, mebli tapicerowanych i powierzchni tekstylnych.
Zestawy akcesoriów do wszystkich odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden oraz urządzeń ekstrakcyjnych
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (-części)
|3
|Średnica znamionowa (mm)
|ID 35
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|260 x 65 x 257
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- KWD 2 S V-15/4/18
- KWD 3 V-17/4/20/F
- KWD 5 S V-25/5/22
- KWD 6 P S V-25/6/22
- SE 4
- SE 4 Additional
- SE 5
- SE 5 Upholstery
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Compact Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 2-18 V Battery Set V-12/18
- WD 3 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 3 Battery Premium (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 V-15/4/20 Car
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/4/35 + Nozzles
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3 V-19/6/20
- WD 3 V-19/6/20 Home
- WD 3-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 3-18 Battery Set V-17/20
- WD 3-18 S (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 4-18 Dual Battery
- WD 4-18 S Dual (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Urządzenia archiwalne
- KWD 1 V-12/2/18
- KWD 1 W V-12/2/18
- KWD 1 W V-12/4/18
- KWD 2 S V-15/4/18/C
- KWD 2 V-12/4/18
- KWD 2 V-19/4/18
- KWD 3 S V-15/4/20 Anniversary Line
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- KWD 3 S V-17/4/20/F
- KWD 3 V-15/4/20
- KWD 3 V-17/4/20
- KWD 3 V-17/4/20 Suc. Brush Kit
- KWD 5 V-25/5/22
- KWD 6 P V-25/6/22
- SE 4 Plus
- SE 4 Plus Special
- SE 5 Car
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C
- WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2 Plus V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V-15/6/18/C
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/4/20 + 4 FB
- WD 3 S V-19/4/20
- WD 3 S V-19/4/20 Suc. Br. Kit
- WD 3 S V-19/6/20 Car
- WD 3 V-15/4/20
Zastosowania
- Wykładzina/dywan
- Dywany
- Podłogi twarde
- Tapicerka
- Tapicerowane meble
- Materace