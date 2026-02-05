Household kit

Poręczny zestaw akcesoriów do przełączania między ssawkę podłogową do pracy na sucho i ssawką do tapicerki. Nadaje się do wszystkich odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden oraz urządzeń ekstrakcyjnych.

Dzięki przełączanej ssawce podłogowej do pracy na sucho i ssawce do tapicerki zestaw do użytku domowego zawiera idealne akcesoria do wielu typowych zadań związanych ze sprzątaniem w domu. Ssawkę podłogową przełącza się za pomocą przełącznika nożnego, dzięki czemu nadaje się zarówno do wykładzin, jak i posadzek twardych, a praktyczna ssawka do tapicerki z dwoma zbierakami włosów jest idealna do delikatnego odkurzania tapicerki.

Cechy i zalety
Przełączana ssawka podłogowa
  • Zawiera ergonomiczny przełącznik nożny do szybkiego i łatwego dostosowania ssawki podłogowej do różnych pokryć podłogowych (np. dywan lub laminat/parkiet).
  • Symbole dla dywanów i posadzek twardych, znane z odkurzaczy do pracy na sucho, bardzo ułatwiają wybór odpowiedniego ustawienia.
Zawiera klips parkingowy (do użytku tylko z odkurzaczami WD)
  • W razie potrzeby można przymocować do ssawki podłogowej.
  • Do szybkiego i łatwego odstawiania rury ssącej i ssawki podczas przerw w pracy.
Ssawka do tapicerki z dwoma zbierakami włosów
  • Do delikatnego i dokładnego czyszczenia tapicerki, mebli tapicerowanych i powierzchni tekstylnych.
Zestawy akcesoriów do wszystkich odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden oraz urządzeń ekstrakcyjnych
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (-części) 3
Średnica znamionowa (mm) ID 35
Kolor czarny
Waga (kg) 0,4
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 260 x 65 x 257
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Wykładzina/dywan
  • Dywany
  • Podłogi twarde
  • Tapicerka
  • Tapicerowane meble
  • Materace