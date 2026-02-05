Dzięki przełączanej ssawce podłogowej do pracy na sucho i ssawce do tapicerki zestaw do użytku domowego zawiera idealne akcesoria do wielu typowych zadań związanych ze sprzątaniem w domu. Ssawkę podłogową przełącza się za pomocą przełącznika nożnego, dzięki czemu nadaje się zarówno do wykładzin, jak i posadzek twardych, a praktyczna ssawka do tapicerki z dwoma zbierakami włosów jest idealna do delikatnego odkurzania tapicerki.