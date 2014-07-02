Inżektor środka czyszczącego
Niskie ciśnienie z urządzeniami ponad 1100 l/h.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Gwint przyłącza
|M22 x 1,5
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 ST
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/12-4 ST H
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 ST
- HD 25/15-4 ST
- HD 25/15-4 ST Classic
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB Anniversary Edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M ST
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M ST
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M ST
- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further