Inżektor środka czyszczącego do nr. 3.637-001.0

Niskie ciśnienie z urządzeniami do 1100 l/h.

Niskie ciśnienie z urządzeniami do 1100 l/h.

Specyfikacja

Dane techniczne

Gwint przyłącza M22 x 1,5
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