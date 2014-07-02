Inżektor środka czyszczącego do nr. 3.637-001.0

Wysokie ciśnienie z urządzeniami do 1100 l/h.

Wysokie ciśnienie z urządzeniami do 1100 l/h.

Specyfikacja

Dane techniczne

Gwint przyłącza M22 x 1,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Kompatybilne urządzenia
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