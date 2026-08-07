Inżektor środków czyszczących (bez dysz)

Dozuje środek czyszczący do strumienia wody pod wysokim lub niskim ciśnieniem niezależnie

Inżektor detergentu do niezależnego dozowania wysoko- i niskociśnieniowego. Maksymalne dozowanie około 15%.

Specyfikacja

Dane techniczne

Gwint przyłącza M22 x 1,5
Waga z opakowaniem (kg) 1,7
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Urządzenia archiwalne
Akcesoria
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