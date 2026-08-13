K!Control zachwyca nowoczesnym wzornictwem i prostą obsługą. Urządzenie jest wyposażone w elektroniczny wrzutnik monet, dzięki czemu klienci mogą wygodnie uruchamiać programy zmywania za pomocą monet. Panel sterowania z dużym 7-calowym wyświetlaczem i pokrętłem prowadzi klientów wizualnie i intuicyjnie przez każdy program zmywania, zapewniając doskonałe efekty mycia. Wyświetlacz pokazuje również pozostały czas i saldo pieniężne w czasie rzeczywistym, dzięki czemu klienci zawsze mają wgląd we wszystkie potrzebne informacje. System K!Control może być opcjonalnie wyposażony w stojak, dzięki czemu może być umieszczony w widocznym miejscu i jest łatwo dostępny. Może być również wyposażony w podświetlane boczne paski LED.