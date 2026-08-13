K!Control dla myjni samoobsługowych z elektronicznym wrzutnikiem monet
K!Control to system uruchamiania i płatności z wrzutnikiem monet, który umożliwia wygodne uruchamianie programów zmywania za pomocą monet.
K!Control zachwyca nowoczesnym wzornictwem i prostą obsługą. Urządzenie jest wyposażone w elektroniczny wrzutnik monet, dzięki czemu klienci mogą wygodnie uruchamiać programy zmywania za pomocą monet. Panel sterowania z dużym 7-calowym wyświetlaczem i pokrętłem prowadzi klientów wizualnie i intuicyjnie przez każdy program zmywania, zapewniając doskonałe efekty mycia. Wyświetlacz pokazuje również pozostały czas i saldo pieniężne w czasie rzeczywistym, dzięki czemu klienci zawsze mają wgląd we wszystkie potrzebne informacje. System K!Control może być opcjonalnie wyposażony w stojak, dzięki czemu może być umieszczony w widocznym miejscu i jest łatwo dostępny. Może być również wyposażony w podświetlane boczne paski LED.
Cechy i zalety
Panel sterowania z dużym 7-calowym wyświetlaczem i pokrętłem
- Pełny wgląd w informacje dotyczące mycia.
- Podgląd w czasie rzeczywistym pozostałego czasu lub pozostałych środków pieniężnych.
Elektroniczny wrzutnik
- Łatwa płatność w myjni.
- Płatność monetami lub żetonami.
- Wielowymiarowa kontrola monet w celu zminimalizowania liczby fałszywych monet.
Opcjonalny stojak
- Możliwość umieszczenia w widocznym miejscu.
- Wysoka widoczność i łatwy dostęp.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga z opakowaniem (kg)
|16,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|500 x 380 x 250
Wideo
Zastosowania
- System uruchamiania i płatności dla myjni samoobsługowych