K!Control dla myjni samoobsługowych z terminalem kart płatniczych
K!Control to system startowy i płatniczy ze zintegrowanym terminalem kart płatniczych do płatności zbliżeniowych.
Dzięki nowoczesnemu wzornictwu, intuicyjnemu sterowaniu i różnorodnym opcjom płatności system K!Control oferuje wygodny i bezpieczny proces uruchamiania i płatności w myjniach samoobsługowych. Urządzenie zawiera zintegrowany terminal kart płatniczych, umożliwiający klientom zbliżeniowe płatności za programy zmywania. Panel sterowania z dużym 7-calowym wyświetlaczem i pokrętłem prowadzi klientów wizualnie i intuicyjnie przez każdy program zmywania. Wyświetlacz pokazuje pozostały czas i saldo pieniężne w czasie rzeczywistym, dzięki czemu klient zawsze ma dostęp do wszystkich informacji. System K!Control może być opcjonalnie wyposażony w stojak, dzięki czemu może być umieszczony w widocznym miejscu i jest łatwo dostępny. Może być również wyposażony w podświetlane boczne paski LED.
Cechy i zalety
Panel sterowania z dużym 7-calowym wyświetlaczem i pokrętłem
- Pełny wgląd w informacje dotyczące mycia.
- Podgląd w czasie rzeczywistym pozostałego czasu lub pozostałych środków pieniężnych.
Terminal kart płatniczych
- Łatwa płatność zbliżeniowa w myjni.
Opcjonalny stojak
- Możliwość umieszczenia w widocznym miejscu.
- Wysoka widoczność i łatwy dostęp.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga z opakowaniem (kg)
|17,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|500 x 380 x 280
Wideo
Zastosowania
- System uruchamiania i płatności dla myjni samoobsługowych