Dzięki nowoczesnemu wzornictwu, intuicyjnemu sterowaniu i różnorodnym opcjom płatności system K!Control oferuje wygodny i bezpieczny proces uruchamiania i płatności w myjniach samoobsługowych. Urządzenie zawiera zintegrowany terminal kart płatniczych, umożliwiający klientom zbliżeniowe płatności za programy zmywania. Panel sterowania z dużym 7-calowym wyświetlaczem i pokrętłem prowadzi klientów wizualnie i intuicyjnie przez każdy program zmywania. Wyświetlacz pokazuje pozostały czas i saldo pieniężne w czasie rzeczywistym, dzięki czemu klient zawsze ma dostęp do wszystkich informacji. System K!Control może być opcjonalnie wyposażony w stojak, dzięki czemu może być umieszczony w widocznym miejscu i jest łatwo dostępny. Może być również wyposażony w podświetlane boczne paski LED.