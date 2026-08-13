K!Control zachwyca nowoczesnym wzornictwem i prostą obsługą. Został zaprojektowany do użytku z zewnętrznym systemem płatności i umożliwia klientom wygodne uruchamianie programów zmywania. Panel sterowania z dużym 7-calowym wyświetlaczem i pokrętłem prowadzi klientów wizualnie i intuicyjnie przez każdy program zmywania, zapewniając doskonałe efekty mycia. Wyświetlacz pokazuje pozostały czas i saldo pieniężne w czasie rzeczywistym, dzięki czemu klient zawsze ma wgląd we wszystkie potrzebne informacje. System K!Control może być opcjonalnie wyposażony w stojak, dzięki czemu może być umieszczony w widocznym miejscu i jest łatwo dostępny. Może być również wyposażony w podświetlane boczne paski LED.