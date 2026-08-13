K!Sterowanie dla myjni samoobsługowych do użytku z zewnętrznym systemem płatności
K!Control umożliwia uruchamianie programów zmywania za pomocą zewnętrznego systemu płatności i zapewnia łatwą obsługę w myjniach samoobsługowych.
K!Control zachwyca nowoczesnym wzornictwem i prostą obsługą. Został zaprojektowany do użytku z zewnętrznym systemem płatności i umożliwia klientom wygodne uruchamianie programów zmywania. Panel sterowania z dużym 7-calowym wyświetlaczem i pokrętłem prowadzi klientów wizualnie i intuicyjnie przez każdy program zmywania, zapewniając doskonałe efekty mycia. Wyświetlacz pokazuje pozostały czas i saldo pieniężne w czasie rzeczywistym, dzięki czemu klient zawsze ma wgląd we wszystkie potrzebne informacje. System K!Control może być opcjonalnie wyposażony w stojak, dzięki czemu może być umieszczony w widocznym miejscu i jest łatwo dostępny. Może być również wyposażony w podświetlane boczne paski LED.
Cechy i zalety
Panel sterowania z dużym 7-calowym wyświetlaczem i pokrętłem
- Pełny wgląd w informacje dotyczące mycia.
- Podgląd w czasie rzeczywistym pozostałego czasu lub pozostałych środków pieniężnych.
Opcjonalny stojak
- Możliwość umieszczenia w widocznym miejscu.
- Wysoka widoczność i łatwy dostęp.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga z opakowaniem (kg)
|16,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|500 x 380 x 250
Wideo
Zastosowania
- System uruchamiania i płatności dla myjni samoobsługowych