K!Sterowanie dla myjni samoobsługowych do użytku z zewnętrznym systemem płatności

K!Control umożliwia uruchamianie programów zmywania za pomocą zewnętrznego systemu płatności i zapewnia łatwą obsługę w myjniach samoobsługowych.

K!Control zachwyca nowoczesnym wzornictwem i prostą obsługą. Został zaprojektowany do użytku z zewnętrznym systemem płatności i umożliwia klientom wygodne uruchamianie programów zmywania. Panel sterowania z dużym 7-calowym wyświetlaczem i pokrętłem prowadzi klientów wizualnie i intuicyjnie przez każdy program zmywania, zapewniając doskonałe efekty mycia. Wyświetlacz pokazuje pozostały czas i saldo pieniężne w czasie rzeczywistym, dzięki czemu klient zawsze ma wgląd we wszystkie potrzebne informacje. System K!Control może być opcjonalnie wyposażony w stojak, dzięki czemu może być umieszczony w widocznym miejscu i jest łatwo dostępny. Może być również wyposażony w podświetlane boczne paski LED.

Cechy i zalety
Panel sterowania z dużym 7-calowym wyświetlaczem i pokrętłem
  • Pełny wgląd w informacje dotyczące mycia.
  • Podgląd w czasie rzeczywistym pozostałego czasu lub pozostałych środków pieniężnych.
Opcjonalny stojak
  • Możliwość umieszczenia w widocznym miejscu.
  • Wysoka widoczność i łatwy dostęp.
Specyfikacja

Dane techniczne

Waga z opakowaniem (kg) 16,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 500 x 380 x 250

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Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • System uruchamiania i płatności dla myjni samoobsługowych