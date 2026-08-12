Kabel przedłużający do RCX
Gdy robot koszący RCV znajduje się w stacji ładującej, połączenie z zasilaniem można przedłużyć o dziesięć metrów.
Przedłużacz zapewnia większą elastyczność podczas ustawiania stacji ładującej lub anteny RTK, jeśli w bezpośrednim sąsiedztwie żądanej lokalizacji instalacji nie ma gniazdka elektrycznego, kabel pomaga pokonać odległość.
Cechy i zalety
Dziesięć metrów większy promień działania przy układaniu kabla zasilającego
Może być używany do stacji ładującej lub anteny RTK
Odporność na warunki atmosferyczne i klasa ochrony są zachowane
Specyfikacja
Dane techniczne
|Długość przewodu zasilającego (m)
|10
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5