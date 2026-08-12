Kabel przedłużający do RCX

Gdy robot koszący RCV znajduje się w stacji ładującej, połączenie z zasilaniem można przedłużyć o dziesięć metrów.

Przedłużacz zapewnia większą elastyczność podczas ustawiania stacji ładującej lub anteny RTK, jeśli w bezpośrednim sąsiedztwie żądanej lokalizacji instalacji nie ma gniazdka elektrycznego, kabel pomaga pokonać odległość.

Cechy i zalety
Dziesięć metrów większy promień działania przy układaniu kabla zasilającego
Może być używany do stacji ładującej lub anteny RTK
Odporność na warunki atmosferyczne i klasa ochrony są zachowane
Specyfikacja

Dane techniczne

Długość przewodu zasilającego (m) 10
Kolor czarny
Waga (kg) 0,4
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
Kompatybilne urządzenia
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