Kabel uziemiający o długości sześciu metrów do wyrównania potencjałów między urządzeniem do czyszczenia strumieniowo-ściernego a przedmiotem, który ma być czyszczony suchym lodem. Jest to szczególnie konieczne, jeśli czyszczony przedmiot jest izolowany, na przykład metalowe narzędzie na gumowej macie. W tym przypadku kabel uziemiający może zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym. Kabel ma mocne zaciski na obu końcach, które można przymocować do urządzenia na jednym końcu i do czyszczonego przedmiotu na drugim.