Kabel uziemiający do L2P
Kabel uziemiający o długości 6 m do wyrównania potencjałów między urządzeniem do czyszczenia strumieniowo-ściernego a przedmiotem, który ma być czyszczony suchym lodem. Zapobiega to wyładowaniom elektrostatycznym.
Kabel uziemiający o długości sześciu metrów do wyrównania potencjałów między urządzeniem do czyszczenia strumieniowo-ściernego a przedmiotem, który ma być czyszczony suchym lodem. Jest to szczególnie konieczne, jeśli czyszczony przedmiot jest izolowany, na przykład metalowe narzędzie na gumowej macie. W tym przypadku kabel uziemiający może zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym. Kabel ma mocne zaciski na obu końcach, które można przymocować do urządzenia na jednym końcu i do czyszczonego przedmiotu na drugim.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,4