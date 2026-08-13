Klips zabezpieczający do uchwytu mopa 10 szt.

Klips zabezpieczający do uchwytu mopa.

Specyfikacja

Dane techniczne

Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 20 x 20 x 5
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro