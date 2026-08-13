Klips zabezpieczający do uchwytu mopa 10 szt.
Klips zabezpieczający do uchwytu mopa.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|20 x 20 x 5
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- Adapter MultiLink, średnica 23 mm
- Trzymak mopa Classic Combo 40 cm
- Trzymak mopa Classic Combo 50 cm
- Trzymak mopa Classic z klapkami 40 cm
- Trzymak mopa Classic z klapkami MultiLink 40 cm
- Trzymak mopa Premium Flex 40 cm
- Trzymak mopa Premium Flex MultiLink 40 cm
- Trzymak mopa Premium Lamello MultiLink 40 cm
- Trzymak mopa Premium Lamello MultiLink 60 cm
- Trzymak mopa do kurzu Classic 100 cm
- Trzymak mopa do kurzu Classic 60 cm
- Trzymak mopa do kurzu Classic 80 cm
- Trzymak mopa do kurzu Classic MultiLink 60 cm
- Trzymak mopa do kurzu Classic MultiLink 80 cm
- Trzymak mopa kieszeniowego Premium z klipsem MultiLink 40 cm
- Trzymak mopa kieszeniowego Premium z klipsem i ergonomicznym uchwytem 40 cm
- Trzymak mopa kieszeniowego Standard 40 cm
- Trzymak mopa kieszeniowego Standard MultiLink 40 cm
- Trzymak padów Standard z przegubem 20 cm
- Uchwyt do mocowania na rzep, 40 cm
- Uchwyt do mopa Premium z mocowaniem na rzep 40 cm
- Uchwyt do mopa Premium z mocowaniem na rzep 60 cm
- Uchwyt do mopa Premium z mocowaniem na rzep MultiLink 30 cm
- Uchwyt do mopa Premium z mocowaniem na rzep MultiLink 40 cm
- Uchwyt do mopa z mocowaniem na rzep i systemem blokady, 30 cm
- Zestaw Premium do czyszczenia szkła MultiLink 30 cm 56-93 cm
- Zestaw mopa Premium z mocowaniem na rzep OneJet 40 cm
- Zestaw mopa Premium z mocowaniem na rzep TriJet 40 cm:
- Zestaw mopa Premium z mocowaniem na rzep z ergonomiczną rączką 40 cm
- Zestaw mopa Premium z mocowaniem na rzep z ergonomiczną rączką i systemem TriJet 40 cm
- Zestaw mopa Premium z systemem flex i ergonomiczną rączką 40 cm
- Zestaw mopa Premium z systemem kieszeniowym SafeClip 40 cm
- Zestaw mopa Premium z systemem kieszeniowym SafeClip OneJet 40 cm
- Zestaw mopa Premium z systemem kieszeniowym i SafeClip 40 cm
- Zestaw mopa Premium z systemem kieszeniowym, SafeClip i ergonomiczną rączką 40 cm
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro