Wygodne narzędzie do czyszczenia za pomocą systemów czyszczenia suchym lodem w procesie Liquid-to-Pellet firmy Kärcher. Klucz oczkowy umożliwia poluzowanie pokryw butli CO2 i jednocześnie służy do mocowania węża CO2 do butli CO2. Klucz jest umieszczony na złączu butli urządzenia do czyszczenia suchym lodem w celu ułatwienia transportu i zabezpieczenia przed zgubieniem.