Klucz oczkowy SW30 / SW32
Klucz oczkowy z funkcją 2 w 1. Nadaje się do odkręcania pokrywy butli CO2 i mocowania węża CO2 do butli.
Wygodne narzędzie do czyszczenia za pomocą systemów czyszczenia suchym lodem w procesie Liquid-to-Pellet firmy Kärcher. Klucz oczkowy umożliwia poluzowanie pokryw butli CO2 i jednocześnie służy do mocowania węża CO2 do butli CO2. Klucz jest umieszczony na złączu butli urządzenia do czyszczenia suchym lodem w celu ułatwienia transportu i zabezpieczenia przed zgubieniem.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1