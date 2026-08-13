Klucz oczkowy SW30 / SW32

Klucz oczkowy z funkcją 2 w 1. Nadaje się do odkręcania pokrywy butli CO2 i mocowania węża CO2 do butli.

Wygodne narzędzie do czyszczenia za pomocą systemów czyszczenia suchym lodem w procesie Liquid-to-Pellet firmy Kärcher. Klucz oczkowy umożliwia poluzowanie pokryw butli CO2 i jednocześnie służy do mocowania węża CO2 do butli CO2. Klucz jest umieszczony na złączu butli urządzenia do czyszczenia suchym lodem w celu ułatwienia transportu i zabezpieczenia przed zgubieniem.

Specyfikacja

Dane techniczne

Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment