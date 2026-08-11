Dla wygodnego odkurzania, szczególnie przy wysokim poziomie drobnego pyłu: elektrycznie przewodzące, bardzo ergonomiczne kolanko z tworzywa sztucznego DN 35 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Kolanko nadaje się do stosowania z wężami ssącymi ze złączem Clip 2.0, które są ogólnie kompatybilne z odkurzaczami produkowanymi od 2017 roku. Końcówka na akcesoria zawiera również złącze stożkowe, które można wykorzystać do podłączenia rury ssącej lub dysz ssących.