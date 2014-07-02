Kolanko z tworzywa sztucznego DN 35 do użytku z odkurzaczami do pracy na mokro i sucho z wężami ssącymi wyposażonymi w złącze Clip 1.0, a zatem ogólnie kompatybilnymi z odkurzaczami produkowanymi do 2016 roku. Końcówka na akcesoria zawiera również złącze stożkowe, które można wykorzystać do podłączenia rury ssącej lub dysz ssących.