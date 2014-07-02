Kolanko, NT, DN 35, z tworzywa sztucznego, złącze Clip 1.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów

Kolanko z tworzywa sztucznego DN 35 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Wyposażone w złącze Clip 1.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium.

Kolanko z tworzywa sztucznego DN 35 do użytku z odkurzaczami do pracy na mokro i sucho z wężami ssącymi wyposażonymi w złącze Clip 1.0, a zatem ogólnie kompatybilnymi z odkurzaczami produkowanymi do 2016 roku. Końcówka na akcesoria zawiera również złącze stożkowe, które można wykorzystać do podłączenia rury ssącej lub dysz ssących.

Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 1
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Materiał Tworzywo sztuczne
Podłączenie po stronie akcesoriów Stożek
Podłączenie do węża ssącego¹⁾ Clip 1.0
Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 245 x 70 x 50

Wideo