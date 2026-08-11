Kolanko, NT, DN 35, z tworzywa sztucznego, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów
Ergonomiczne kolanko z tworzywa sztucznego DN 35 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium.
Dzięki ergonomicznej konstrukcji kolanko z tworzywa sztucznego DN 35 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho doskonale leży w dłoni podczas odkurzania. Nadaje się do stosowania z wężami ssącymi ze złączem Clip 2.0, które są ogólnie kompatybilne z odkurzaczami produkowanymi od 2017 roku. Końcówka na akcesoria zawiera również złącze stożkowe, które można wykorzystać do podłączenia rury ssącej lub dysz ssących.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Materiał
|Tworzywo sztuczne
|Podłączenie po stronie akcesoriów
|Stożek
|Podłączenie do węża ssącego¹⁾
|Clip 2.0
|Kolor
|antracyt
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|180 x 60 x 60
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