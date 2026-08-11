Kolanko, NT, DN 35, z tworzywa sztucznego, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów

Kolanko z tworzywa sztucznego DN 35 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium.

Kolanko z tworzywa sztucznego DN 35 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Nadaje się do stosowania z wężami ssącymi ze złączem Clip 2.0, które są ogólnie kompatybilne z odkurzaczami produkowanymi od 2017 roku. Końcówka na akcesoria zawiera również złącze stożkowe, które można wykorzystać do podłączenia rury ssącej lub dysz ssących.

Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 1
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Materiał Tworzywo sztuczne
Podłączenie po stronie akcesoriów Stożek
Podłączenie do węża ssącego¹⁾ Clip 2.0
Kolor antracyt
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 295 x 85 x 51

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