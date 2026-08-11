Dzięki właściwościom antystatycznym, kolanko z tworzywa sztucznego DN 35 zmniejsza ładunek elektrostatyczny podczas odkurzania, a zintegrowany regulator przepływu powietrza zmniejsza siły ślizgowe podczas czyszczenia pokryć podłogowych o wysokim włosiu lub bardzo gęstych tekstylnych pokryć podłogowych. Kolanko jest ergonomicznie optymalne, co sprawia, że bardzo wygodnie leży w dłoni. Zawiera złącze Clip 2.0, dzięki czemu zapewnia kompatybilność z odkurzaczami do pracy na sucho wyprodukowanymi po 2017 roku. Końcówka na akcesoria zawiera również złącze stożkowe, które można wykorzystać do podłączenia rury ssącej lub dysz ssących.