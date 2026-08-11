Kolanko z regulatorem przepływu powietrza, T, DN 35, z tworzywa sztucznego, antystatyczne, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów

Antystatyczne, ergonomiczne kolanka z regulatorem przepływu powietrza w rozmiarze DN 35 do odkurzaczy do pracy na sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium.

Dzięki właściwościom antystatycznym, kolanko z tworzywa sztucznego DN 35 zmniejsza ładunek elektrostatyczny podczas odkurzania, a zintegrowany regulator przepływu powietrza zmniejsza siły ślizgowe podczas czyszczenia pokryć podłogowych o wysokim włosiu lub bardzo gęstych tekstylnych pokryć podłogowych. Kolanko jest ergonomicznie optymalne, co sprawia, że bardzo wygodnie leży w dłoni. Zawiera złącze Clip 2.0, dzięki czemu zapewnia kompatybilność z odkurzaczami do pracy na sucho wyprodukowanymi po 2017 roku. Końcówka na akcesoria zawiera również złącze stożkowe, które można wykorzystać do podłączenia rury ssącej lub dysz ssących.

Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 1
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Materiał Tworzywo sztuczne
Wersja Antystatyczna
Podłączenie po stronie akcesoriów Stożek
Podłączenie do węża ssącego¹⁾ Clip 2.0
Kolor antracyt
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 285 x 90 x 52

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