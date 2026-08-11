Kolanko z regulatorem przepływu powietrza, T, DN 35, z tworzywa sztucznego, antystatyczne, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów
Antystatyczne, ergonomiczne kolanka z regulatorem przepływu powietrza w rozmiarze DN 35 do odkurzaczy do pracy na sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium.
Dzięki właściwościom antystatycznym, kolanko z tworzywa sztucznego DN 35 zmniejsza ładunek elektrostatyczny podczas odkurzania, a zintegrowany regulator przepływu powietrza zmniejsza siły ślizgowe podczas czyszczenia pokryć podłogowych o wysokim włosiu lub bardzo gęstych tekstylnych pokryć podłogowych. Kolanko jest ergonomicznie optymalne, co sprawia, że bardzo wygodnie leży w dłoni. Zawiera złącze Clip 2.0, dzięki czemu zapewnia kompatybilność z odkurzaczami do pracy na sucho wyprodukowanymi po 2017 roku. Końcówka na akcesoria zawiera również złącze stożkowe, które można wykorzystać do podłączenia rury ssącej lub dysz ssących.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Materiał
|Tworzywo sztuczne
|Wersja
|Antystatyczna
|Podłączenie po stronie akcesoriów
|Stożek
|Podłączenie do węża ssącego¹⁾
|Clip 2.0
|Kolor
|antracyt
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|285 x 90 x 52
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- BVL 3/1 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- BVL 3/1 Bp Go!Further
- BVL 5/1 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- NT 22/1 Ap L
- NT 22/1 Ap L Anniversary Edition
- NT 22/1 Ap L Go!Further
- NT 22/1 Ap Te Adv L
- NT 22/1 Ap Te L
- NT 30/1 Ap L
- NT 30/1 Ap Te L
- NT 30/1 Tact L
- NT 30/1 Tact Te Adv L
- NT 30/1 Tact Te L
- T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
- T 15/1
- T 15/1 Adv
- T 15/1 Bp
- T 15/1 Bp Adv
- T 15/1 Bp Adv HEPA
- T 15/1 HEPA
- T 7/1 Classic
- T 7/1 eco!efficiency
- Zestaw NT 22/1 Ap L + Worki filtracyjne
- Zestaw NT 50/1 Tact Te L + Filtr
- Zestaw T 10/1 + Worki filtracyjne
- Zestaw T 12/1 eco!efficiency + Zestaw ssawek + Worki filtracyjne
Urządzenia archiwalne
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.