Komplet dysz 090 do zestawów pianowych Inno/Easy 700 –1000 l/h

Optymalnie dopasowane do urządzeń o zróżnicowanej wydajności w celu ekonomicznej eksploatacji.

Dysze są konieczne do aplikacji piany poprzez systemy Inno lub Easy. Dobór dysz zależy od klasy urządzenia, a co za tym idzie wydajności tłoczenia wody.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność tłoczenia (l/h) 700 - 1000
Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
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