Komplet dysz 090 do zestawów pianowych Inno/Easy 700 –1000 l/h
Optymalnie dopasowane do urządzeń o zróżnicowanej wydajności w celu ekonomicznej eksploatacji.
Dysze są konieczne do aplikacji piany poprzez systemy Inno lub Easy. Dobór dysz zależy od klasy urządzenia, a co za tym idzie wydajności tłoczenia wody.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|700 - 1000
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 ST H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 25/15-4 ST
- HD 25/15-4 ST Classic
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M ST
- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 ST
- HD 8/18-4 ST H
- HD 8/18-4 ST H Steel
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDC Advanced
- HDC Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 10/21-4 ST
- HDS 10/21-4 ST Gas
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/12-4 MX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 ST
- HDS 8/20 D
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- Zestaw pianowy Easy
- Zestaw pianowy Easy z inżektorem
- Zestaw pianowy Inno
- Zestaw pianowy Inno z inżektorem