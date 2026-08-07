Komplet dysz 750-1000 l/h

Do urządzenia HD/HDS 750–1000 l/h. Składa się z wkładu dyszy + dyszy Power HP + złącza

Specyfikacja

Dane techniczne

Gwint przyłącza M22 x 1,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
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