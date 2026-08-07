Komplet dysz do zestawów pianowych Inno / Easy

Optymalnie dopasowane do urządzeń o różnej wydajności, w celu ekonomicznej eksploatacji, wydatek wody 500 - 600 l/h

Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność tłoczenia (l/h) 500 - 600
Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 0,1