KRÓTKA LANCA VARIO POWER 360° VP 145 S DLA K 2 – K 4
Krótka lanca Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia i regulowanym przegubem 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia zamkniętych przestrzeni, do których trudno dotrzeć. Produkt pasuje do myjek Kärcher serii od K2 do K4.
VP 145 S: Lekka, krótka lanca Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia oraz elastycznym i regulowanym przegubem 360° doskonale sprawdza się podczas czyszczenia trudno dostępnych obszarów.
Cechy i zalety
Płynna regulacja
- Ciśnienie może być regulowane w zależności od rodzaju czyszczonej powierzchni.
Oszczędność czasu
- Zmiana lancy nie jest konieczna.
Regulowany przegub
- w zakresie 360°
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|166 x 42 x 62
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
- K 2.300 T50 WB *EU
- K 2.36 M Plus T50
- K 2.36 M plus
- K 2.38 M
- K 2.38 M T 50
- K 2.39 M PLUS WB T50*EU
- K 2.400 T 50
- K 2.75 plus
- K 2.87 plus
- K 2.89 plus
- K 2.90 M
- K 2.90 M plus
- K 2.900 M Plus
- K 2.900 M T 50 plus
- K 2.91 M Plus
- K 2.91 MD Plus T 50
- K 2.94 MD plus
- K 2.97 M plus
- K 2.98 M plus T 50
- K 2.99 M
- K 2.99 M plus T 50
- K 2.99 MD plus
- K 4 Basic
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Kompakt Dom
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car & Home
- K 4 Premium Dom
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium eco!ogic Dom
- K 4.00 EcoSilent
- K 4.500 T 250
- K 4.650 Jubilee T 250
- K 4.800 T 250 eco!ogic
- K 4.91 MD T 200
- K 4.98 MD plus T 300
- K 4.99 M plus
- K 4.99 M plus T 300
- K 4.990 MD Plus
- K 4.99M Plus T 250 *EU
Zastosowania
- Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
- Mycie nadkoli samochodowych
- Kwietniki
- Kosze na śmieci