KRÓTKA LANCA VARIO POWER 360° VP 145 S DLA K 2 – K 4

Krótka lanca Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia i regulowanym przegubem 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia zamkniętych przestrzeni, do których trudno dotrzeć. Produkt pasuje do myjek Kärcher serii od K2 do K4.