Lampka LED
Jasne, lekkie oświetlenie LED do bezpośredniego montażu na lancy spryskującej pistoletu spryskującego EASY!Force. Lepsza widoczność w niekorzystnych warunkach oświetlenia do 5 godzin roboczych.
Obsługa myjek wysokociśnieniowych jest trudna w niekorzystnych warunkach oświetlenia. Zimą z powodu krótkich dni lub w nieoświetlonych pomieszczeniach: cierpią na tym rezultaty czyszczenia, co wpływa na naszych klientów, szczególnie w sektorze budownictwa lub rolnictwa. Rozwiązaniem jest nasze oświetlenie robocze LED o strumieniu świetlnym 170 lumenów. Obszary robocze są optymalnie oświetlone, co istotnie wpływa na widoczność przez co najmniej pięć pełnych godzin roboczych, dzięki czemu czyszczenie jest znowu skuteczne. Bezpośredni montaż na lancy spryskującej pistoletu spryskującego EASY!Force jest bardzo prosty. Dzięki niskiej masie oświetlenia roboczego jest ono prawie niedostrzegalne podczas pracy oraz jest ono wodoszczelne. Zestaw zawiera dwie baterie litowo-jonowe CR123. Więcej baterii można nabyć oddzielnie.
Cechy i zalety
Wersja wodoszczelna
- Do używania wraz z myjkami wysokociśnieniowymi.
- Prosty montaż na lancy spryskującej pistoletu wysokociśnieniowego EASY!Force.
Wydajna technologia LED
- Lekki design i długi czas pracy.
- Strumień świetlny powyżej 170 lumenów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- HD 10/15-4 Cage Food
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- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
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- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M ST
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- HD 8/18-4 M Plus
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- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 ST
- HD 8/18-4 ST H
- HD 8/18-4 ST H Steel
- HD 8/20 G
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- HD 9/20-4 M Classic
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Urządzenia archiwalne
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- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S Basic
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S *EU-II
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
Zastosowania
- Do czyszczenia wysokociśnieniowego w słabych warunkach oświetlenia, szczególnie do sektora rolniczego i budowlanego.
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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