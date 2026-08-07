Lampka LED

Jasne, lekkie oświetlenie LED do bezpośredniego montażu na lancy spryskującej pistoletu spryskującego EASY!Force. Lepsza widoczność w niekorzystnych warunkach oświetlenia do 5 godzin roboczych.

Obsługa myjek wysokociśnieniowych jest trudna w niekorzystnych warunkach oświetlenia. Zimą z powodu krótkich dni lub w nieoświetlonych pomieszczeniach: cierpią na tym rezultaty czyszczenia, co wpływa na naszych klientów, szczególnie w sektorze budownictwa lub rolnictwa. Rozwiązaniem jest nasze oświetlenie robocze LED o strumieniu świetlnym 170 lumenów. Obszary robocze są optymalnie oświetlone, co istotnie wpływa na widoczność przez co najmniej pięć pełnych godzin roboczych, dzięki czemu czyszczenie jest znowu skuteczne. Bezpośredni montaż na lancy spryskującej pistoletu spryskującego EASY!Force jest bardzo prosty. Dzięki niskiej masie oświetlenia roboczego jest ono prawie niedostrzegalne podczas pracy oraz jest ono wodoszczelne. Zestaw zawiera dwie baterie litowo-jonowe CR123. Więcej baterii można nabyć oddzielnie.

Cechy i zalety
Wersja wodoszczelna
  • Do używania wraz z myjkami wysokociśnieniowymi.
  • Prosty montaż na lancy spryskującej pistoletu wysokociśnieniowego EASY!Force.
Wydajna technologia LED
  • Lekki design i długi czas pracy.
  • Strumień świetlny powyżej 170 lumenów.
Specyfikacja

Dane techniczne

Waga z opakowaniem (kg) 0,2

Wideo

Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Do czyszczenia wysokociśnieniowego w słabych warunkach oświetlenia, szczególnie do sektora rolniczego i budowlanego.
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