Lanca do piany DUO Advanced TR, 400 l/h - 600 l/h
Lanca do piany DUO Advanced 1 z dwulitrowym zbiornikiem na detergent oraz bezpośrednim przełącznikiem do czyszczenia wysokociśnieniowego. Odpowiednia do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher z przepływem 400–600 l/h.
Wyposażona w solidną obudowę z wytrzymałą powłoką niklową innowacyjna lanca do piany DUO Advanced 1 nadaje się również do czyszczenia wysokociśnieniowego z użyciem agresywnych detergentów. Odpowiednia do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher o prędkości przepływu od 400 do 600 l/h lanca pianowa umożliwia użytkownikowi bezpośrednie przełączenie na strumień wysokociśnieniowy. Co więcej lanca jest wyposażona w dwulitrowy, ergonomiczny i wytrzymały pojemnik na detergent z dodatkowym uchwytem na szyjce oraz dużym otworem do napełniania. Ponadto kąt spryskiwania lancy do piany DUO Advanced 1 można w elastyczny sposób regulować, a precyzyjne dozowanie detergentu odbywa się w trzech krokach, dokładnie zgodnie z wymaganiami. Zintegrowana przesłona skutecznie zapobiega niezamierzonym zmianom w dozowaniu detergentu.
Cechy i zalety
Możliwość bezpośredniego przełączania między środkami czyszczącymi a czyszczeniem wysokociśnieniowymOszczędność czasu z uwagi na brak konieczności wymiany lancy spryskującej lub instalowania akcesorium.
Ergonomiczny dwulitrowy pojemnik na detergentUmożliwia czyszczenie przez długi czas bez wysiłku.
Dozowanie detergentu ze zintegrowaną przesłonąUłatwia precyzyjne, trzy-etapie dozowanie detergentu. Dla optymalnej jakości piany. Zapobiega nadmiernemu dozowaniu detergentu.
Obudowa z wytrzymałą powłoką niklową
- Solidna budowa.
- Ułatwia użycie agresywnych detergentów, gdy są potrzebne.
Elastyczne ustawianie kąta spryskiwania
- Bardzo precyzyjny strumień piany.
- Bezpieczna praca na dłuższych odległościach.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|400 - 600
|Rozmiar dyszy (mm)
|38
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|300
|Dozowanie (%)
|1 - 2 - 4
|Pojemność zbiornika (l)
|2
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,5
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- HD 4/11 C Bp (wersja bez akumulatorów i ładowarki)
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 C Plus
- HD 5/13 C Plus + FR Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 C Power Control
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB Anniversary Edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M ST
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Czyszczenie pojazdów w sektorze motoryzacja, w przemyśle i rolnictwie.
- Budownictwo (czyszczenie maszyn budowlanych, rusztowań, wyposażenia itp.)
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.