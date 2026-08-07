Lanca do piany DUO Advanced TR, 400 l/h - 600 l/h

Lanca do piany DUO Advanced 1 z dwulitrowym zbiornikiem na detergent oraz bezpośrednim przełącznikiem do czyszczenia wysokociśnieniowego. Odpowiednia do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher z przepływem 400–600 l/h.

Wyposażona w solidną obudowę z wytrzymałą powłoką niklową innowacyjna lanca do piany DUO Advanced 1 nadaje się również do czyszczenia wysokociśnieniowego z użyciem agresywnych detergentów. Odpowiednia do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher o prędkości przepływu od 400 do 600 l/h lanca pianowa umożliwia użytkownikowi bezpośrednie przełączenie na strumień wysokociśnieniowy. Co więcej lanca jest wyposażona w dwulitrowy, ergonomiczny i wytrzymały pojemnik na detergent z dodatkowym uchwytem na szyjce oraz dużym otworem do napełniania. Ponadto kąt spryskiwania lancy do piany DUO Advanced 1 można w elastyczny sposób regulować, a precyzyjne dozowanie detergentu odbywa się w trzech krokach, dokładnie zgodnie z wymaganiami. Zintegrowana przesłona skutecznie zapobiega niezamierzonym zmianom w dozowaniu detergentu.

Cechy i zalety
Lanca do piany DUO Advanced TR, 400 l/h - 600 l/h: Możliwość bezpośredniego przełączania między środkami czyszczącymi a czyszczeniem wysokociśnieniowym
Możliwość bezpośredniego przełączania między środkami czyszczącymi a czyszczeniem wysokociśnieniowym
Oszczędność czasu z uwagi na brak konieczności wymiany lancy spryskującej lub instalowania akcesorium.
Lanca do piany DUO Advanced TR, 400 l/h - 600 l/h: Ergonomiczny dwulitrowy pojemnik na detergent
Ergonomiczny dwulitrowy pojemnik na detergent
Umożliwia czyszczenie przez długi czas bez wysiłku.
Lanca do piany DUO Advanced TR, 400 l/h - 600 l/h: Dozowanie detergentu ze zintegrowaną przesłoną
Dozowanie detergentu ze zintegrowaną przesłoną
Ułatwia precyzyjne, trzy-etapie dozowanie detergentu. Dla optymalnej jakości piany. Zapobiega nadmiernemu dozowaniu detergentu.
Obudowa z wytrzymałą powłoką niklową
  • Solidna budowa.
  • Ułatwia użycie agresywnych detergentów, gdy są potrzebne.
Elastyczne ustawianie kąta spryskiwania
  • Bardzo precyzyjny strumień piany.
  • Bezpieczna praca na dłuższych odległościach.
Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność tłoczenia (l/h) 400 - 600
Rozmiar dyszy (mm) 38
Ciśnienie maksymalne (bar) 300
Dozowanie (%) 1 - 2 - 4
Pojemność zbiornika (l) 2
Temperatura (°C) maks. 60
Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 1,5

Wideo

Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów w sektorze motoryzacja, w przemyśle i rolnictwie.
  • Budownictwo (czyszczenie maszyn budowlanych, rusztowań, wyposażenia itp.)
Akcesoria
Części zamienne

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