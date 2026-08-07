Wyposażona w solidną obudowę z wytrzymałą powłoką niklową innowacyjna lanca do piany DUO Advanced 1 nadaje się również do czyszczenia wysokociśnieniowego z użyciem agresywnych detergentów. Odpowiednia do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher o prędkości przepływu od 400 do 600 l/h lanca pianowa umożliwia użytkownikowi bezpośrednie przełączenie na strumień wysokociśnieniowy. Co więcej lanca jest wyposażona w dwulitrowy, ergonomiczny i wytrzymały pojemnik na detergent z dodatkowym uchwytem na szyjce oraz dużym otworem do napełniania. Ponadto kąt spryskiwania lancy do piany DUO Advanced 1 można w elastyczny sposób regulować, a precyzyjne dozowanie detergentu odbywa się w trzech krokach, dokładnie zgodnie z wymaganiami. Zintegrowana przesłona skutecznie zapobiega niezamierzonym zmianom w dozowaniu detergentu.